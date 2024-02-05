Теннисистка Диана Шнайдер вошла в топ-100 мирового рейтинга
Россиянка Диана Шнайдер поднялась на 35 строчек в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после победы на турнире в Хуахине (Таиланд): теперь она занимает 73-ю строчку.
Для 19-летней Шнайдер триумф в Хуахине стал первым в карьере - ранее она лишь раз доходила до финала соревнований WTA. В Таиланде Диана обыграла Магду Линетт (Польша), испанку Паулу Бадосу, венгерку Далму Галфи, а также китаянок Синьюй Ван и в финале в трех сетах Чжу Линь - 6:3, 2:6, 6:1.
- У меня просто нет слов! Атмосфера на трибунах была словно на турнире "Большого шлема", были схожие ощущения. Потрясающая энергетика. Моя семья следила за матчами из Москвы, хочу сказать им спасибо. Они поддерживают меня на протяжении всей карьеры, которая, надеюсь, будет долгой и успешной, - прокомментировала свой успех в Таиланде Шнайдер.
На две позиции - с 21-й на 19-ю - поднялась Екатерина Александрова. В конце прошлой недели у Александровой была возможность завоевать титул, но в финале турнира в австрийском Линце она уступила в двух партиях представительнице Латвии Елене Остапенко - 2:6, 3:6. Лучшей из россиянок в рейтинге остается Дарья Касаткина (14-е место). Первую же строчку сохраняет Ига Швентек из Польши.
Что касается мужчин, то в топ-10 без изменений: лидирует по-прежнему серб Новак Джокович, вторым идет испанец Карлос Алькарас, третьим - финалист Открытого чемпионата Австралии россиянин Даниил Медведев. В первой десятке также остается Андрей Рублев (седьмое место). Ну а победитель Australian Open итальянец Янник Синнер расположился на четвертой строчке.