Узбекистанский теннисист Денис Истомин завершил карьеру

Напомним, Истомин является победителем пяти турниров ATP (два из них — в одиночном разряде). В 2013 году теннисист дошёл до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, а в 2018 году завоевал золото на Азиатских играх в Джакарте (Индонезия) в мужском одиночном разряде. На счету Истомина две серебряные медали Азиатских игр — 2010 в Гуанчжоу (Китай) и бронза соревнований 2014 года в Инчхоне (Южная Корея).