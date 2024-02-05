Российская теннисистка Блинкова уверенно вышла во второй круг турнира в Румынии
Россиянка Анна Блинкова одержала победу над представительницей Швейцарии Симоной Вальтер в первом круге турнира WTA 250 в румынском городе Клуж Напока.
Соперницы провели на корте 1 час 10 минут, Блинкова обыграла Вальтер в двух сетах, суммарно отдав три гейма. Вторую партию россиянка взяла «под ноль».
В следующем круге Блинкова встретится с испанской теннисисткой Нурией Паррисас Диас.
WTA 250. TRANSYLVANIA OPEN. КЛУЖ НАПОКА (РУМЫНИЯ). ХАРД. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 267 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
Первый круг
Анна Блинкова (Россия, 3) — Симона Вальтер (Швейцария) — 6:3, 6:0
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