Теннисист Медведев снялся с турнира в Роттердаме

"К сожалению, мне придется отказаться от участия в турнире в Роттердаме. После невероятно тяжелого и продолжительного турнира в Австралии мое тело (и особенно правая нога) еще недостаточно восстановилось, чтобы играть и защищать свой титул. Мне нравится играть в Роттердаме, я имею долгую историю участия в этом мероприятии и с нетерпением жду возвращения в 2025 году", - сказал Медведев.