Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

Соперником россиянина был испанец Роберто Баутиста-Агут (102-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу Хачанова. Матч продолжался 1 час 16 минут, за время игры россиянин выполнил 14 эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки. Его соперник подал навылет пять раз и допустил две двойные ошибки.