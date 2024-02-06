Кудерметова завершила выступление на турнире WTA-500 в ОАЭ

В матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) 16-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила британской теннисистке, 156-й ракетке мира Хитер Уотсон. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу предствительницы Великобритании.

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Кудерметова в этой встрече пять раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Уотсон четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из трёх.