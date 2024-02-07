Блинкова уступила во втором круге турнира в Клуж-Напоке

В матче второго круга соревнований россиянка встретилась с теннисисткой из Испании Нурией Парризас-Диас. Встреча завершилась победой испанской спортсменки со счётом 6:1, 3:6, 6:4. Матч продолжался 1 час 52 минуты. Россиянка сделала пять подач на вылет и допустила три двойные ошибки. Её соперница не оформила ни одного эйса и совершила на одну двойную ошибку меньше.