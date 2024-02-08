Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

В матче второго круга россиянка встретилась с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой (32-я ракетка мира). Встреча, продолжавшаяся 1 час 9 минут, завершилась победой россиянки со счётом 6:1, 6:3.

В четвертьфинале турнира с призовым фондом $ 922 573 Людмила Самсонова сыграет против чешской теннисистки Барборы Крейчиковой (12-я ракетка мира), прошедшей испанку Сару Соррибес-Тормо (54-е место в рейтинге WTA). В начале второго сета, при счёте 6:2, 1:0 в пользу Крейчиковой, испанская теннисистка была вынуждена отказаться от продолжения встречи.