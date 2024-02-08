Медведев примет участие в Кубке Лейвера

Россиянин Даниил Медведев вошел в состав команды Европы на Кубок Лейвера 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Медведев выступит вместе с испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Германии Александром Зверевым. Остальные три участника будут определены позднее. Капитаном команды Европы будет бывшая первая ракетка мира швед Бьорн Борг. На данный момент неизвестно, кто войдет в состав команды мира, капитаном которой станет бывшая ракетка мира американец Джон Макинрой.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в мировом рейтинге. В 2022 году теннисист 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Медведев шесть раз доходил до финала турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды - на Открытом чемпионате США в 2021 году.