Севастова вышла в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке на отказе Аванесян

61-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян не смогла завершить матч с представительницей Латвии Анастасией Севастовой (656-я в рейтинге WTA) во втором круге турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). При счёте 1-1 по сетам Аванесян взяла медицинский тайм-аут, после чего отказалась от продолжения матча.