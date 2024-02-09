Диана Шнайдер вышла в финал квалификации турнира в Дохе

Российская теннисистка Диана Шнайдер , занимающая 73-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) пробилась в финал квалификационного отбора в основную сетку турнира WTA-1000 в столице Катара Дохе.

Соперницей Шнайдер по полуфинальному матчу отбора была российская теннисистка Арина Родионова (97-я ракетка мира), с 2014 года выступающая за Австралию. Поединок завершился со счётом 3:6, 6:4, 6:2 в пользу 73-ей ракетки мира.