Касаткина вышла в финал турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла в финал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

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Соперницей россиянки была бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя (13-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:2) в пользу Касаткиной.