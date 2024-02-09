Эрика Андреева и Камилла Рахимова вышли в финал турнира WTA-1000 в Дохе

Российские теннисистки Эрика Андреева, 112-я ракетка мира, и Камилла Рахимова, 86-я ракетка мира, вышли в финал квалификации турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

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Эрика Андреева на старте квалификации обыграла 59-ю ракетку мира из Франции Диан Парри со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Спортсменки провели на корте 2 часа 4 минуты. За это время Эрика Андреева реализовала четыре брейк-пойнта из семи и допустила две двойные ошибки, на счету Диан Парри — три реализованных брейк-пойнта из восьми и одна двойная ошибка. Также каждая из теннисисток трижды подала навылет.

Камилла Рахимова в своём матче победила 110-ю ракетку мира из США Алисию Паркс со счётом 7:5, 6:4. Матч теннисисток продолжался 1 час 47 минут. По ходу встречи Камилла Рахимова реализовала пять брейк-пойнтов из шести и допустила три двойные ошибки, а Алисия Паркс 11 раз подала навылет, реализовала три брейк-пойнта из 15 и допустила семь двойных ошибок.