Монфис был дисквалифицирован с турнира UTS из-за случайного нанесения травмы супервайзеру

«Вчера в раздевалке между Гаэлем Монфисом и супервайзером турнира Стефаном Апостолу произошла шутливая перепалка, в результате которой супервайзер получил небольшую травму.



Мы в UTS на 100% уверены, что у Гаэля не было злого умысла, но, поскольку официальное лицо получило травму, пусть и небольшую, мы посчитали, что у нас нет другого выбора, кроме как дисквалифицировать Гаэля.



Гаэль согласился с дисквалификацией, и они с супервайзером расстались по-дружески. Увидимся в следующий раз, Гаэль», — сообщила пресс-служба на официальном сайте.