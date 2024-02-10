Теннисистка Рыбакина считает, что ее ждет сложный финал против Касаткиной в Абу-Даби
Представительница Казахстана Елена Рыбакина считает, что ее ждет сложный финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби против россиянки Дарьи Касаткиной. Комментарий Рыбакиной предоставлен ТАСС пресс-службой WTA.
В субботу Рыбакина обыграла россиянку Людмилу Самсонову в полуфинальном матче со счетом 6:0, 4:6, 6:2.
"В финале хочется победить и сделать все возможное для этого. Но несмотря ни на что, эта неделя для меня уже сложилась прекрасно. Завтра я попробую просто получать удовольствие от тенниса, - сказала Рыбакина. - Мы несколько раз встречались с Дарьей, и каждая игра была сложной и напряженной. Ее стиль игры сильно отличается, и к нему нелегко привыкнуть, моя работа ног должна быть на высоком уровне. Постараюсь быть агрессивной во время финала".
Турнир в Абу-Даби относится к категории WTA 500. Соревнования проводятся на покрытии "хард", общий призовой фонд составляет $922 тыс. В прошлом году турнир выиграла представительница Швейцарии Белинда Бенчич, победившая в финале Самсонову.