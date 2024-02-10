Рыбакина считает, что ее ждет сложный финал против Касаткиной в Абу-Даби

"В финале хочется победить и сделать все возможное для этого. Но несмотря ни на что, эта неделя для меня уже сложилась прекрасно. Завтра я попробую просто получать удовольствие от тенниса, - сказала Рыбакина. - Мы несколько раз встречались с Дарьей, и каждая игра была сложной и напряженной. Ее стиль игры сильно отличается, и к нему нелегко привыкнуть, моя работа ног должна быть на высоком уровне. Постараюсь быть агрессивной во время финала".