Александр Бублик выступил за серьезные перемены в теннисе

Они увеличивают призовые на два процента и думают, что нам нужно получить их и быть счастливыми. Поэтому я считаю, что изменения имеют решающее значение. Они нужны нам, и они нужны игрокам. Игроки заслуживают перемен, чтобы с ними хорошо обращались, хорошо платили. Чтобы они меньше играли и больше наслаждались атмосферой, потому что в противном случае действительно придётся играть 11 месяцев подряд. Затем, в конце года, у вас будет один месяц отпуска, а затем продолжите работу снова. Поэтому я думаю, что игроки заслуживают лучшей жизни», — приводит слова Бублика Tennis Majors.