Свентек разгромила Кырстю в матче второго круга турнира WTA-1000 в Дохе

В матче 1/16 финала она обыграла румынку Сорану Кырстю, занимающую 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч, продолжавшийся 1 час 2 минуты, завершился разгромной победой Свёнтек в двух сетах — 6:1, 6:1. Свёнтек не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Кырсти один эйс и ни одной двойной ошибки. Румынка не заработала ни одного брейк-пойнта на подаче соперницы.