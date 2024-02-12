Ольховский о поражении Касаткиной: Рыбакина просто была сильнее

Его слова приводит Vprognoze.ru. "Здесь я бы не стал говорить о том провальный матч или нет. Дело в другом, бывают такие игры, но Рыбакина была просто сильнее", — сказал Ольховский. Встреча продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу Рыбакиной. Для нее этот титул стал седьмым в карьере и вторым в текущем сезоне. 7 января она выиграла турнир категории WTA 500 в австралийском Брисбене. Призовой фонд WTA 500 в Абу-Даби превышает 920 тысяч долларов.