Азаренко пробилась во 2-й круг турнира в Дохе

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), призовой фонд которого составил $ 3 211 715.

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В матче первого раунда 34-летняя Азаренко со счётом 6:3, 3:6, 6:3 обыграла 52-ю ракетку мира из Польши Магдалену Френх (Q). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 35 минут.

Азаренко два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Френх два эйса, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 19.