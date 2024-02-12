Медведев опубликовал фото с празднования дня рождения в Монте-Карло

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях фото в честь прошедшего дня рождения. Напомним, 11 февраля Медведеву исполнилось 28 лет.

В кадре Даниил позирует за столом с праздничными тортами. Обе фотографии сделаны в Монте-Карло (Монако), где спортсмен проживает с семьей.

28-летний Медведев — один из самых титулованных российских теннисистов. Даниил — бывшая первая ракетка мира, пятикратный финалист турниров «Большого шлема» (три финала в Австралии и два в Нью-Йорке), чемпион 20 турниров ATP (вместе с US Open и Итоговым чемпионатом ATP). Причём все свои титулы Медведев завоевал на разных соревнованиях.