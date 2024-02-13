Александрова вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе

Россиянка Екатерина Александрова победила соотечественницу Эрику Андрееву в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 3:6, 6:1 в пользу Александровой, получившей 14-й номер посева. Андреева попала в основную сетку соревнований через квалификацию. В следующем круге россиянка сыграет с действующей победительницей турнира полькой Игой Свёнтек.

Александровой 29 лет, она занимает 19-е место в рейтинге WTA и является обладательницей четырех титулов под эгидой организации. Лучшим результатом Александровой на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2023). В 2021 году в составе российской команды она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Андреевой 19 лет, она располагается на 106-й позиции мирового рейтинга, на счету россиянки нет титулов под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема спортсменка не проходила дальше первого круга.