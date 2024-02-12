Вавринка сравнил стили игры Надаля, Федерера и Джоковича

«Я думаю, у них разный стиль игры. Рафа — левша, матчи с ним всегда получаются очень тяжелыми, энергозатратными. Против него тяжело играть и физически, и психологически.



Роджер — более быстрый игрок, который заставляет вас чувствовать себя некомфортно на корте, а Новак — просто идеальный игрок. У меня были шансы на победу во многих матчах, но я часто проигрывал всем троим.



Но я всегда расценивал это как возможность сыграть против лучших игроков в истории тенниса. Даже если я им проигрывал, это всегда был определённый вызов. Играть против таких игроков — это всегда нечто особенное», – приводит слова Вавринки портал Tennis365.