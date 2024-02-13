Швейцарский теннисист Стэн Вавринка с победы стартовал на турнире в Буэнос-Айресе (Аргентина). В первом круге он обыграл аргентинца Педро Качина со счётом 7:6 (4:1), 1:6, 6:2.

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Продолжительность встречи составила 2 часа 24 минуты. За это время Вавринка сделал 10 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету Качина три эйса и две двойных ошибки.

В следующем круге турнира Вавринка встретится с чилийцем Николасом Харри.