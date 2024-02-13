Бублик жестко раскритиковал стадион на турнире в Роттердаме

«Мы в ###### «Звездных войнах»? Это что за #####? Тебе все нормально?



Я говорю то, что мне нужно сказать. Хватит пытаться меня контролировать. Это же факт – что это беспокоит игроков.



Да, я сказал плохое слово. Но в этом нет ничего плохого, когда они тут ###### «Звездные войны» показывают. На брейк-пойнте, на сетболе, на матчболе. Болельщики могут делать что угодно, но нахера они эти звуки запускают?



Ты спроси хотя бы. Ты ведешь себя так, будто это нормально. Что какие-то звуки постоянно».