Бублик жестко раскритиковал стадион на турнире в Роттердаме

Бублик о стадионе в Роттердаме: «Мы в ###### «Звездных войнах»? Это что за #####?»
Александр Бублик раскритиковал стадион на турнире в Роттердаме.
В первом круге во время матча против Борны Чорича ему не понравилось то, что показывают на экранах на корте, и используемые звуковые эффекты.
После первого сета он обратился к судье:
«Мы в ###### «Звездных войнах»? Это что за #####? Тебе все нормально?
Я говорю то, что мне нужно сказать. Хватит пытаться меня контролировать. Это же факт – что это беспокоит игроков.
Да, я сказал плохое слово. Но в этом нет ничего плохого, когда они тут ###### «Звездные войны» показывают. На брейк-пойнте, на сетболе, на матчболе. Болельщики могут делать что угодно, но нахера они эти звуки запускают?
Ты спроси хотя бы. Ты ведешь себя так, будто это нормально. Что какие-то звуки постоянно».