Потапова проиграла Плишковой во втором раунде турнира в Дохе

Сегодня, 13 февраля завершился матч второго раунда турнира WTA-1000 в Дохе (Катар) между российской теннисисткой Анастасией Потаповой и чешкой Каролиной Плишковой. Поединок завершился со счётом 1:6, 7:5, 4:) в пользу Плишковой

© Чемпионат.com

Поединок продолжался 2 часа 9 минут. Плишкова сделала шесть подач навылет, Потаповой удалось сделать только одну. У обеих теннисисток допущены двойные ошибки: семь у россиянки и девять у чешки. Плишкова реализовала 50% брейкпоинтов (8 из 16), Потапова 46% (6 из 13).

Напомним, что ранее теннисистки не встречались на корте в качестве соперниц. Потапова в этом сезоне ещё не добиралась выше 1/4 финала ни в одном из турниров. В недавно прошедшем турнире в Абу-Даби она отказалась от участия, в Линце проиграла в четвертьфинале Екатерине Александровой, а на Australian Open — 2024 выбыла в первом круге.