Рублев вышел во второй круг теннисного турнира в Роттердаме
Россиянин Андрей Рублев обыграл бельгийца Зизу Бергса в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Роттердаме.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Рублева, получившего на турнире 2-й номер посева. Бергс попал в основную сетку соревнований через квалификацию. В следующем круге россиянин сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (без номера посева).
Рублеву 26 лет, он располагается на 5-й позиции в рейтинге ATP. Спортсмен выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.
Бергсу 24 года, он занимает 132-ю строчку в мировом рейтинге, на счету бельгийца нет титулов под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше первого круга.
Турнир в Роттердаме относится к категории ATP 500, он проходит на кортах с покрытием "хард". Общий призовой фонд турнира составляет более $2,2 млн. Действующим победителем является россиянин Даниил Медведев. 5 февраля спортсмен объявил о снятии с турнира.