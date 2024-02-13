Рублев вышел во второй круг теннисного турнира в Роттердаме

Россиянин Андрей Рублев обыграл бельгийца Зизу Бергса в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Роттердаме.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Рублева, получившего на турнире 2-й номер посева. Бергс попал в основную сетку соревнований через квалификацию. В следующем круге россиянин сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (без номера посева).

Рублеву 26 лет, он располагается на 5-й позиции в рейтинге ATP. Спортсмен выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Бергсу 24 года, он занимает 132-ю строчку в мировом рейтинге, на счету бельгийца нет титулов под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше первого круга.