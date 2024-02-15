Рублев отыграл три матчбола и вышел в 1/4 финала престижного турнира

В нидерландском Роттердаме продолжается престижный турнир категории 500 под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Выше данной категории имеют только соревнования серии "мастерс", турниры Большого шлема и итоговые турниры ATP. Из двух россиян, заявленных в Роттердаме, до четвертьфинала дошел лишь один, Андрей Рублев . Причем сделал это в максимально запоминающемся стиле.

В 1/8 финала Рублеву, посеянному на турнире под вторым номером, противостоял канадец Феликс Оже-Альяссим. Статистика встреч была в пользу россиянина - 3-1. Но очередной очный матч складывался для Андрея тяжело. В первом сете он уступил со счетом 3:6 и долго не мог подобрать ключи к прекрасно подававшему канадцу во втором. Но все же Рублев дотянул до тай-брейка, где воспользовался ошибками Оже-Альяссима. А вот в третьей партии россиянин оказался на волоске. При счете 4:5 в пользу канадца Андрей подарил сопернику три матчбола на своей подаче. И все три героически отыграл. А затем довел матч до победы - 3:6, 7:6 (8:6), 7:5.