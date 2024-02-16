Каролина Плишкова снялась с матча с Игой Свентек в полуфинале турнира в Дохе

Чешская теннисистка, действующая 59-я ракетка мира Каролина Плишкова снялась с матча с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек, который спортсменки должны были провести в рамках полуфинала турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Причиной отказа чешки от встречи стала травма спины.

Напомним, в воскресенье, 11 февраля, Каролина Плишкова выиграла турнир категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), а уже в понедельник, 16 февраля, вступила в борьбу в Дохе. На турнире в Катаре теннисистка на пути к четвертьфиналу сыграла три сложных трёхсетовых матча с Анной Калинской (Россия), Анастасией Потаповой (Россия) и Линдой Носковой (Чехия), а в 1/4 финала Плишкова в двух сетах, каждый из которых оканчивался тай-брейком, одолела Наоми Осаку (Япония).