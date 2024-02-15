Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Роттердаме

Россиянин Андрей Рублев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в нидерландском Роттердаме.

Встреча завершилась победой российского теннисиста со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 7:5. Рублев посеян на турнире под 2-м номером. В четвертьфинале россиянин сыграет с австралийцем Алексом де Минауром (5-й номер посева). В другом матче игрового дня в первом круге россиянин Роман Сафиуллин уступил седьмой ракетке мира датчанину Хольгеру Руне со счетом 4:6, 6:2, 1:6.

Рублеву 26 лет, он располагается на 5-й позиции в рейтинге ATP.

Спортсмен выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Оже-Альяссиму 23 года, он располагается на 28-й строчке мирового рейтинга. Спортсмен побеждал на пяти турнирах ATP. В 2021 году канадец вышел в полуфинал Открытого чемпионата США, показав свой лучший результат на турнирах Большого шлема. В 2022 году в составе национальной сборной Оже-Альяссим выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.