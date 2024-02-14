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Азаренко вышла в 1/4 финала турнира в Дохе, обыграв Остапенко

Сегодня завершился матч третьего раунда турнира WTA-1000 в Дохе (Катар), где на теннисном корте встретились белорусская теннисистка Виктория Азаренко и представительница Латвии Елена Остапенко. Со счётом 6:0, 6:3 победу одержала Азаренко

Азаренко вышла в 1/4 финала турнира в Дохе, обыграв Остапенко
© Чемпионат.com

Матч продолжался 1 час 28 минут. Остапенко допустила восемь двойных ошибок и не смогла реализовать ни одного из пяти брейкпойнтов. Азаренко же сделала шесть подач навылет, а двойных ошибок допустила три.

Напомним, что ранее у соперниц было четыре личные встречи и все они остались на счету Азаренко.

Теперь… предстоит встретиться в четвертьфинале с первой ракеткой мира и первым номером посева турнира Игой Свёнтек из Польши. Она в сегодняшнем матче обыграла российскую теннисистку Екатерину Александрову.

Теннис
Виктория Азаренко
Екатерина Александрова
Елена Остапенко
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