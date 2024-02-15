Латвийская теннисистка отказалась пожать руку белоруске Азаренко в Дохе

Одиннадцатая ракетка мира Елена Остапенко, представляющая Латвию, отказалась пожать руку белоруске Виктории Азаренко после поражения в матче 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дохе.

Сейм Латвии 1 февраля принял поправки в закон о спорте, согласно которым латвийцам запрещено соревноваться с россиянами и белорусами в игровых видах спорта вне зависимости от наличия или отсутствия у этих спортсменов нейтрального статуса.

Встреча Остапенко и Азаренко завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу белорусской теннисистки. После завершения игры спортсменки подошли к сетке, Остапенко не подала руки для рукопожатия, взамен протянув ракетку. Азаренко отказалась протягивать ракетку в ответ.