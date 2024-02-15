Надаль ответил, испытывал ли ненависть к теннису

«Я никогда не испытывал ненависти к теннису. Это было бы очень неблагодарно с моей стороны. Теннис подарил мне множество прекрасных вещей, которых без него я бы никогда не смог испытать. Я не могу ненавидеть этот спорт, но мне надоело, что моё тело больше не реагирует так, как мне хотелось бы», — приводит слова Надаля La Sexta.