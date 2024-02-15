$91.43+0.2397.81-0.38
Войти в почту

Рафаэль Надаль: никогда не испытывал ненависти к теннису

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что никогда не испытывал ненависти к теннису, но устал от травм.

Надаль ответил, испытывал ли ненависть к теннису
© Чемпионат.com

«Я никогда не испытывал ненависти к теннису. Это было бы очень неблагодарно с моей стороны. Теннис подарил мне множество прекрасных вещей, которых без него я бы никогда не смог испытать. Я не могу ненавидеть этот спорт, но мне надоело, что моё тело больше не реагирует так, как мне хотелось бы», — приводит слова Надаля La Sexta.

Ранее Надаль снялся с турнира в Дохе, где должен был впервые сыграть после того, как травмировался на старте сезона в Австралии. В январе Надаль провёл первый турнир после годовой паузы, приняв участие на турнире в Брисбене, где дошёл до четвертьфинала.

Теннис
Рафаэль Надаль
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости