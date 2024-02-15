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Виктория Азаренко одержала 150-ю победу на харде на турнирах категории WTA-1000

31-я ракетка мира Виктория Азаренко (Беларусь), обыгравшая в матче третьего круга турнира в Дохе (Катар) латвийскую теннисистку Елену Остапенко со счётом 6:0, 6:3, стала третьей теннисисткой, которой покорился рубеж в 150 побед на харде в рамках турниров категории WTA-1000.

Азаренко одержала 150-ю победу на харде на турнирах категории WTA-1000
© РИА Новости

Больше белорусской теннисистки на хардовом покрытии турниров такого уровня выигрывали польская теннисистка Агнешка Радваньска (156 побед) и датская теннисистка Каролина Возняцки (152 победы). Отсчёт вёлся с момента введения турниров категории WTA-1000 в 2009 году.

Теннис
Виктория Азаренко
Агнешка Радваньска
Каролина Возняцки
Елена Остапенко
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