Азаренко одержала 150-ю победу на харде на турнирах категории WTA-1000

31-я ракетка мира Виктория Азаренко (Беларусь), обыгравшая в матче третьего круга турнира в Дохе (Катар) латвийскую теннисистку Елену Остапенко со счётом 6:0, 6:3, стала третьей теннисисткой, которой покорился рубеж в 150 побед на харде в рамках турниров категории WTA-1000.