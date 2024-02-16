Рыбакина прошла в финал турнира в Дохе, обыграв Павлюченкову
Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина обыграла российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову. Матч прошёл в рамках турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Поединок завершился со счётом 6:2, 6:4.
Матч продолжался 1 час 28 минут. Обе теннисистки допустили пару двойных ошибок и выполнили две подачи навылет. Рыбакина превзошла Павлюченкову в реализации брейк-пойнтов — четыре из шести.
Напомним, ранее теннисистки встречались на корте в качестве соперниц один раз. Тогда победа осталась на счёту россиянки.
Теперь Рыбакина встретится в финале с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши. Она прошла в финал после отказа чешки Каролины Плишковой из-за травмы спины.
Финальный матч начнётся 17 февраля в 18:00 мск.
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