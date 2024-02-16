Рыбакина прошла в финал турнира в Дохе, обыграв Павлюченкову

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина обыграла российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову. Матч прошёл в рамках турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Поединок завершился со счётом 6:2, 6:4.

© Чемпионат

Матч продолжался 1 час 28 минут. Обе теннисистки допустили пару двойных ошибок и выполнили две подачи навылет. Рыбакина превзошла Павлюченкову в реализации брейк-пойнтов — четыре из шести.

Напомним, ранее теннисистки встречались на корте в качестве соперниц один раз. Тогда победа осталась на счёту россиянки.

Теперь Рыбакина встретится в финале с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши. Она прошла в финал после отказа чешки Каролины Плишковой из-за травмы спины.