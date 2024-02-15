Павлюченкова и Осака попали в основную сетку турнира WTA-1000 в Дубае

32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская спортсменка Наоми Осака попали в основную сетку хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), который пройдёт с 18 по 24 февраля.

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Спортсменки оказались в основной сетке соревнований после снятия немецкой теннисистки Анжелики Кербер и и представительницы Чехии Каролины Муховой. Жеребьёвка турнира в Дубае состоится 17 февраля.