Между чемпионками ТБШ внезапно возник скандал

Поведение Елены Остапенко и Виктории Азаренко у сетки на «тысячнике» в Катаре вызвало вопросы.

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Обстановка в WTA и ATP-турах сегодня кажется довольно спокойной. Скандалов сейчас по сравнению с прошлыми поколениями становится всё меньше, а толерантности и понимания – всё больше. Безусловно, здорово, когда между игроками царят мир и добро, но порой так хочется увидеть яркие противостояния и борьбу характеров в теннисном мире. И вчера, в день любви, 14 февраля, Елена Остапенко и Виктория Азаренко добавили в спокойствие женского тура немного огня!

Остапенко и Азаренко встретились в третьем круге «тысячника» в Дохе. Первый сет завершился для латвийки совершенно неудачным образом – «баранкой». Вторую партию Елена тоже упустила, но уже со счётом 3:6. В конце встречи она злилась, а кто-то во время трансляции услышал от Остапенко фразу: «Играть с ней должно быть запрещено».

После матча у сетки латвийка не стала жать руку Азаренко, а только вытянула ей свою ракетку. Виктория слегка растерялась, но отвечать своей ракеткой на такой жест Елены не стала. На пресс-конференции обе спортсменки не комментировали этот инцидент.

У Азаренко и Остапенко накопилась весомая история личных встреч. В Дохе случился их пятый совместный матч – и в пятый раз Виктория одержала победу! Обидно проигрывать одной и той же принципиальной сопернице, да ещё и с «баранкой». Так что поведение и без того эмоциональной латвийки можно объяснить яркими негативными чувствами.

В этом году Остапенко проиграла Азаренко в третий раз подряд! Почти все прошлые их матчи проходили в очень непростом темпе, два из них завершились только в трёх сетах, потому «баранка» в Дохе выглядит так обидно для латвийки.

Кроме того, Остапенко, даже взрослея, остаётся хулиганкой. У неё взрывной характер, агрессивная игра. Она нередко говорит то, что думает, ведёт себя эмоционально и временами несдержанно. Азаренко – тоже натура непростая, боец, атакующий игрок.

В прошлом их матче в Брисбене Остапенко была заведена, но направила негатив на судью.

«Ты слепая, совершаешь так много ошибок. Я не хочу, чтобы ты ещё хоть раз присутствовала на моём матче. Ты никогда не будешь на моём матче. Ты портишь мои игры», – набросилась латвийка на судью.

Азаренко старше Остапенко на восемь лет. В то время когда Виктория была первой ракеткой мира и показывала свой лучший теннис, Елена только начинала свой путь в про-туре и находилась в седьмой сотне рейтинга, поэтому латвийка в юном возрасте следила за белоруской и чему-то училась на её успехах. Хотя своим кумиром Елена всё же всегда называла Серену Уильямс.

Между Азаренко и Остапенко ранее не было вражды. Да, половина их матчей проходила в плотной борьбе, но за пределами корта теннисистки не демонстрировали откровенное противостояние друг с другом. Наоборот, в детстве Елена даже фотографировалась с Викторией, а спустя несколько лет они вместе участвовали в мероприятиях и мастер-классах.

После инцидента в Дохе теннисистки, конечно, были сдержанными в словах, и ни одна не стала использовать оскорбительные высказывания в адрес соперницы. Но скандал на корте всё же случился. И недосказанность вокруг него теперь наверняка будет только расти.

Экс-теннисист Андрей Чесноков прокомментировал скандал между спортсменками.

«Я не понимаю, с чем связано это поведение, пусть она его объяснит. Азаренко — молодец, что проигнорировала её, она правильно себя повела, потому что Остапенко протянула ей ракетку, будто шпагу», – приводит слова Чеснокова ТАСС.

В этой истории есть один нюанс. 1 февраля Сейм Латвии на законодательном уровне запретил своим спортсменам соревноваться с атлетами из России и Беларуси. О рукопожатиях, однако, в постановлении ничего не сказано. Остапенко к тому же 4 февраля после финала турнира в Линце пожала руку россиянке Екатерине Александровой. Так что объяснить поступок Елены после встречи с Викторией политикой сложно, да и пока теннисистки сами не прокомментировали ситуацию – не имеет смысла.