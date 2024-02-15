Павлюченкова вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Дохе

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

В четвертьфинальном раунде Павлюченкова со счётом 7:5, 6:4 обыграла бывшую седьмую ракетку мира, американку Даниэль Коллинз (Q). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 36 минут. Павлюченкова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Коллинз ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.