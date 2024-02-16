Калинская пробилась в финал квалификации турнира WTA-1000 в Дубае

40-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Калинская пробилась в финал квалификации турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

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В полуфинале квалификационного турнира Калинская со счётом 6:4, 6:3 обыграла испанскую теннисистку Ребеку Масарову. Встреча теннисисток продлилась 1 час 30 минут.

Калинская ни разу не подала навылет, допустила две двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Масаровой 7 эйсов, 3 двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 9 заработанных.