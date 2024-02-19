Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Дубае

Российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 35-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), одержала победу в матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

© Чемпионат.com

Соперницей Потаповой была китайская теннисистка Чжу Линь, находящаяся на 57-м месте рейтинга WTA. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 10 минут, завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:4 в пользу россиянки. Анастасия Потапова оформила четыре эйса и допустила столько же двойных ошибок. Китайская теннисистка три раза подала навылет и совершила одну двойную ошибку.