Теннисистка Павлюченкова вернулась в топ-25 рейтинга WTA

Павлюченкова поднялась сразу на восемь позиций и оказалась на 25-м месте. 16 февраля в полуфинале турнира WTA-1000 в Катаре она в двух сетах уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, занимающей четвертое место в рейтинге WTA. Встреча, продолжительность которой составила 1 час 31 минуту, завершилась со счетом 2:6, 4:6.