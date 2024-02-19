Мирра Андреева в паре с Софьей Кенин вышла в 1/8 финала турнира в Дубае

19 февраля 2024 года в матче первого круга соревнований соперницами Андреевой и Кенин были канадская теннисистка Лейла Фернандес и спортсменка из Грузии Оксана Калашникова. Встреча, продолжавшаяся 1 час 25 минут, завершилась победой россиянки и американки со счётом 6:4, 3:6, 11:9. Победители оформили два эйса и совершили одну двойную ошибку. Их соперницы ни разу не подали навылет и допустили шесть двойных ошибок.