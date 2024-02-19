Янник Синнер сместил Даниила Медведева с третьего места в рейтинге АТР

Россиянин Даниил Медведев переместился с третьего на четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР), новая версия которого опубликована на сайте организации.

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Медведева, который на прошлой неделе не участвовал в турнирах, обошел итальянец Янник Синнер, завоевавший титул в Роттердаме. Финалист турнира австралиец Алекс де Минор поднялся с 11 й на девятую строчку.

Другой представитель России Андрей Рублев, дошедший до четвертьфинала турнира в Роттердаме, остается на пятой позиции. Карен Хачанов сохраняет за собой 17 е место, Роман Сафиуллин поднялся на 38 ю строчку.

РЕЙТИНГ АТР ОТ 19 ФЕВРАЛЯ:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9855 очков

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9105

3 (4). Янник Синнер (Италия) — 8270

4 (3). Даниил Медведев — 8265

5 (5). Андрей Рублев (оба — Россия) — 5105

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 5030

7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3700

8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3600

9 (11). Алекс де Минор (Австралия) — 3210

10 (9). Тэйлор Фритц (США) — 3065…

17 (17). Карен Хачанов — 2010…

38 (39). Роман Сафиуллин — 1080,

39 (37). Аслан Карацев — 1073…