Янник Синнер сместил Даниила Медведева с третьего места в рейтинге АТР
Россиянин Даниил Медведев переместился с третьего на четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР), новая версия которого опубликована на сайте организации.
Медведева, который на прошлой неделе не участвовал в турнирах, обошел итальянец Янник Синнер, завоевавший титул в Роттердаме. Финалист турнира австралиец Алекс де Минор поднялся с 11 й на девятую строчку.
Другой представитель России Андрей Рублев, дошедший до четвертьфинала турнира в Роттердаме, остается на пятой позиции. Карен Хачанов сохраняет за собой 17 е место, Роман Сафиуллин поднялся на 38 ю строчку.
РЕЙТИНГ АТР ОТ 19 ФЕВРАЛЯ:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9855 очков
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9105
3 (4). Янник Синнер (Италия) — 8270
4 (3). Даниил Медведев — 8265
5 (5). Андрей Рублев (оба — Россия) — 5105
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 5030
7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3700
8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3600
9 (11). Алекс де Минор (Австралия) — 3210
10 (9). Тэйлор Фритц (США) — 3065…
17 (17). Карен Хачанов — 2010…
38 (39). Роман Сафиуллин — 1080,
39 (37). Аслан Карацев — 1073…
64 (65). Павел Котов (все — Россия) — 859.