Людмила Самсонова вышла во 2-й круг турнира в Дубае

В матче первого круга Самсонова (12) со счётом 7:6 (7:2), 6:3 обыграла 68-ю ракетку мира, болгарку Викторию Томову (Q). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 40 минут. Самсонова 12 раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету Томовой один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.