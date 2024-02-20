Сафиуллин проиграл Эвансу на старте турнира в Мексике

Российский теннисист Роман Сафиуллин не сумел преодолеть первый круг на турнире в Лос Кабосе (Мексика).
Сафиуллин, получивший пятый номер посева, на старте турнира уступил британцу Дэниелу Эвансу со счетом 2:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту.
Следующим соперником Эванса будет победитель матча Джек Дрэйпер (Великобритания) — Танаси Коккинакис (Австралия).
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Первый круг
Дэниел Эванс (Великобритания) — Роман Сафиуллин (Россия, 5) — 6:2, 6:4