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Сафиуллин проиграл Эвансу на старте теннисного турнира в Мексике

Российский теннисист Роман Сафиуллин не сумел преодолеть первый круг на турнире в Лос Кабосе (Мексика).

Сафиуллин проиграл Эвансу на старте турнира в Мексике
© globallookpress.com

Сафиуллин, получивший пятый номер посева, на старте турнира уступил британцу Дэниелу Эвансу со счетом 2:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту.

Следующим соперником Эванса будет победитель матча Джек Дрэйпер (Великобритания) — Танаси Коккинакис (Австралия).

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Первый круг

Дэниел Эванс (Великобритания) — Роман Сафиуллин (Россия, 5) — 6:2, 6:4

Теннис
Танаси Коккинакис
Роман Сафиуллин
Дэниел Эванс