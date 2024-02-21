Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над девятой ракеткой мира латвийской спортсменкой Еленой Остапенко в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу россиянки.

Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. Калинская восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Остапенко четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.