Потапова пропустит турнир в Сан-Диего

Российская теннисистка Анастасия Потапова , занимающая 35-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), приняла решение не участвовать в турнире категории WTA-500 в Сан-Диего (США), который начнётся 26 февраля, после соревнований в Дубае.

«Там опять будет нервяк, тяжёлые матчи и битвы не на жизнь, а на смерть. Поэтому мы с командой решили пропустить следующую неделю и спокойно уже ехать в Америку и готовиться к американской серии», — цитирует Потапову ТАСС.

Напомним, россиянка выступает на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), проходящем с 18 по 24 февраля. Во вторник, 20 февраля Потаповой предстоит матч второго круга против итальянки Лючии Бронцетти.

«Сезон только начался, а сил уже нет, если честно. Плюс разные часовые пояса, разные континенты. Но нам грех жаловаться. Наверное, это лучше, чем делать что-то другое. Я стараюсь наслаждаться и составлять календарь таким образом, чтобы себя не убить», — добавила Потапова.