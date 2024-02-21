Павел Котов уступил Умберу в 1/8 финала турнира в Дохе
18-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).
В матче 1/8 финала француз со счётом 6:4, 6:1 обыграла 64-ю ракетку мира россиянина Павла Котова. Встреча продлилась 1 час 23 минуты.
Уго Умбер три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Котова один эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
В матче 1/4 финала французский теннисист сыграет с победителем противостояния Гаэль Монфис (Франция, 68) — Чжан Чжичжэнь (Китай, 48). Турнир в Катаре завершится 24 февраля. Призовой фонд соревнований составляет около $ 1,4 млн.
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