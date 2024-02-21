Потапова: иногда хочется с кайфом покушать сырнички домашние и пельмени

«Да. На самом деле, я очень много готовлю (смеётся). Мы, конечно, не так часто дома, но когда это получается, то стараемся кушать домашнюю еду. Устаём от доставки и ресторанов. Иногда хочется с кайфом покушать сырнички домашние и пельмени», — цитирует Потапову ТАСС.