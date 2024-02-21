Российская теннисистка высказалась о смене спортивного гражданства

«Мне ничего не предлагал никто, да и поздно уже это делать. Я не меняю ничего в своей команде и самой себе. Я выступаю так, как давно это делала. Я знаю, многие шутят, что Настя уйдет. Не переживайте — Настя не уйдет. Настя остается дома», — призналась теннисистка.