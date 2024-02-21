Полуфиналист Australian Open Карлович завершил карьеру в 44 года

— Некоторые из вас заметили, что прошло много времени с того момента, когда я играл на турнирах, и до сих пор ежедневно спрашивают, вернусь ли я в тур и когда именно. Мне жаль разочаровывать, но этим сообщением я хочу официально объявить о завершении карьеры, — написал Карлович.