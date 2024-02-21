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Хорватский теннисист Карлович объявил о завершении карьеры в 44‑летнем возрасте

Хорватский теннисист Иво Карлович официально объявил о завершении карьеры. Об этом спортсмен написал в соцсетях.

Полуфиналист Australian Open Карлович завершил карьеру в 44 года
© Матч ТВ

44 летний хорват провел последний матч в октябре 2021 года в финале квалификации турнира «Мастерс» в Индиан Уэллсе. Тогда Карлович уступил эквадорцу Эмилио Гомесу.

— Некоторые из вас заметили, что прошло много времени с того момента, когда я играл на турнирах, и до сих пор ежедневно спрашивают, вернусь ли я в тур и когда именно. Мне жаль разочаровывать, но этим сообщением я хочу официально объявить о завершении карьеры, — написал Карлович.

На счету Карловича 8 побед на турнирах АТР. В рейтинге ассоциации теннисист не поднимался выше 14 го места.

Теннис
Эмилио Гомес